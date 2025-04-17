İmamoğlu'ndan 'Kanal İstanbul' açıklaması: "Yokluğumu fırsat bilip 24 bin konut inşaatına başladılar"

Silivri Cezaevi'nde tutulan İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, yeni bir açıklama yayımladı.

Kanal İstanbul projesi kapsamında Avrupa Yakası’nın hayati su kaynaklarından biri olan Sazlıdere Barajı çevresinde başlatılan konut inşaatlarına dikkat çeken İmamoğlu, “Yokluğumu fırsat bilip suyumuzu kurutuyorlar” dedi.

Aziz milletim, sizden istirhamımdır. Lütfen bunları görün ve paylaşın.



Yokluğumu fırsat bilip "Kanal İstanbul" denen rant ve talan projesi uğruna Avrupa Yakası’nın en önemli su kaynaklarından biri olan Sazlıdere Barajı’nın etrafında 24 bin konutun inşaatını başlattılar.



Bu… pic.twitter.com/GBGoHdJFm7 — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) April 17, 2025

“TOKİ’Yİ ALELACELE SAHAYA SÜRDÜLER”

İmamoğlu, TOKİ eliyle baraj havzasında 24 bin konutluk inşaata başlandığını, dozerlerin ve iş makinelerinin mutlak koruma alanı içine, suyun dibine kadar sokulduğunu açıkladı. İBB ve İSKİ’nin tüm resmi uyarılarına rağmen, projede ısrar edildiğini belirtti.

“SU KAYNAĞININ STATÜSÜNÜ SIFIRA İNDİRİP GİZLEDİLER”

Cumhurbaşkanlığı kararıyla Sazlıdere Barajı’nın içme suyu statüsünün %100’den %0’a indirildiğini açıklayan İmamoğlu, “Bu kararı utanmadan kamuoyundan gizlediler, İSKİ’ye bile haber vermediler” diyerek tepkisini dile getirdi.

“ÇEVREYİ DE, HUKUKU DA, DEMOKRASİYİ DE TALAN EDİYORLAR”

Açıklamasında iktidarın çevre politikalarını da sert bir dille eleştiren İmamoğlu, şunları kaydetti:

“Sizin iklim değişikliği ve çevre koruma konusunda zerre kadar samimiyetiniz olsaydı, İstanbul’un su kaynaklarına böylesine saldırmazdınız. Hukuka, ekonomiye, demokrasiye verdiğiniz zararın yanına çevreye, İstanbul’un su kaynaklarına verdiğiniz zararı da ekliyorsunuz.”

“MÜCADELEYİ ASLA BIRAKMAYACAĞIZ”

İmamoğlu, İstanbul’un hiçbir su kaynağının feda edilemeyeceğini vurgulayarak uyarıda bulundu:

“Bu rant ve talan projesinden derhal vazgeçin. Millet sizi zaten gönderecek, bari gitmeden önce toprağa, suya, havaya daha fazla zarar vermeyin.” dedi.

SİLİVRİ’DEN UYARDI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu Kanal İstanbul’la ilgili açıklamasının tamamı şöyle:

“Aziz milletim, sizden istirhamımdır. Lütfen bunları görün ve paylaşın.

Yokluğumu fırsat bilip ‘Kanal İstanbul’ denen rant ve talan projesi uğruna Avrupa Yakası’nın en önemli su kaynaklarından biri olan Sazlıdere Barajı’nın etrafında 24 bin konutun inşaatını başlattılar.

Bu kez alelacele TOKİ’yi devreye almışlar. Dozer ve iş makinelerini mutlak koruma alanının içine, suyun dibine kadar sokmuşlar.

İBB’nin ve İSKİ’nin resmi uyarılarını dikkate almadıkları gibi, Cumhurbaşkanlığı kararıyla Sazlıdere Barajı’nın içme suyu kullanım oranını %100’den %0’a indirmişler. Bunu hiç utanmadan kamuoyundan saklayıp, İSKİ’ye bile bildirmemişler.

Şunu herkes anlasın ki, bizim gözbebeğimiz İstanbulumuz’da feda edilecek bir tek damla su kaynağımız yok. Bu haksız, hukuksuz ve fırsatçı yaklaşımla mücadeleyi asla bırakmayacağız.

Sizin iklim değişikliği ve çevre koruma konusunda zerre kadar samimiyetiniz olsaydı, İstanbul’un su kaynaklarına böylesine saldırmazdınız.

Hukuka, ekonomiye, demokrasiye verdiğiniz zararın yanına çevreye, İstanbul’un su kaynaklarına verdiğiniz zararı ekliyorsunuz. Tüm dünyanın cebelleştiği, yeni yol ve yöntemler aradığı iklim krizine bir kriz de siz ekliyorsunuz.

Hemen vazgeçin bu rant ve talan projesinden. Millet sizi zaten gönderecek. Bari gitmeden toprağa, suya, havaya daha fazla zarar vermeyin.”