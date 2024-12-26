İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul paylaşımı: "İstanbul'un muhafızları var"

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, kararla ilgili sosyal medya platformu X hesabından bir paylaşım yaptı.

Kanal İstanbul ve Yenişehir projesine yargı bir kez daha dur dedi!



Açılan davada hem rezerv alan kararı, hem de Çevre Düzeni Planı şehircilik esasları bakımından iptal edildi. İstanbul ve tüm Marmara’yı korumak adına İstanbul’un Muhafızları var.



Mahkemenin çarpıcı tespitlerini… — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) December 25, 2024

İmamoğlu, "Kanal İstanbul ve Yenişehir projesine yargı bir kez daha dur dedi! Açılan davada hem rezerv alan kararı, hem de Çevre Düzeni Planı şehircilik esasları bakımından iptal edildi. İstanbul ve tüm Marmara'yı korumak adına İstanbul'un Muhafızları var. Mahkemenin çarpıcı tespitlerini herkes okumalı" ifadesini kullandı.