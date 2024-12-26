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İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul paylaşımı: "İstanbul'un muhafızları var"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kanal İstanbul Projesi'nin rezerv alan ilanı ve çevre düzeni planı değişikliği kararları, İstanbul 5. İdare Mahkemesi tarafından iptal edilmesine ilişkin olarak, "Kanal İstanbul ve Yenişehir projesine yargı bir kez daha dur dedi! İstanbul ve tüm Marmara'yı korumak adına İstanbul'un muhafızları var" değerlendirmesinde bulundu.

Güncel
  • 26.12.2024 01:44
  • Giriş: 26.12.2024 01:44
  • Güncelleme: 26.12.2024 01:47
Kaynak: ANKA
İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul paylaşımı: "İstanbul'un muhafızları var"
ANKA

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, kararla ilgili sosyal medya platformu X hesabından bir paylaşım yaptı.

İmamoğlu, "Kanal İstanbul ve Yenişehir projesine yargı bir kez daha dur dedi! Açılan davada hem rezerv alan kararı, hem de Çevre Düzeni Planı şehircilik esasları bakımından iptal edildi. İstanbul ve tüm Marmara'yı korumak adına İstanbul'un Muhafızları var. Mahkemenin çarpıcı tespitlerini herkes okumalı" ifadesini kullandı.

Kanal İstanbul projesine yargı freni: Rezerv alan ve çevre düzeni planı iptal edildi
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