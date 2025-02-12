İmamoğlu'ndan kar uyarısı: Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayın

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da etkisini artırması beklenen kar yağışına ilişkin uyarılarda bulundu.

İmamoğlu, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı açıklamada, yurttaşları zorunlu olmadıkça özel araçlarıyla trafiğe çıkmamaya, toplu taşımayı tercih etmeye ve buzlanmaya karşı dikkatli olmaya çağırdı.

İBB ekiplerinin çalışmaları hakkında bilgi veren İmamoğlu, "Özellikle İstanbul'un kuzey ilçelerinde etkisini gösteren yoğun kar yağışı sebebiyle trafiğin aksamaması için ekiplerimiz sabah saatlerine kadar çalıştı" ifadelerini kullandı.

KAR YAĞIŞI ŞEHRİN İÇ KESİMLERİNDE ETKİSİNİ SÜRDÜRECEK

İmamoğlu, kar yağışının bugün şehrin iç kesimlerinde etkisini göstererek devam edeceğini belirtti. İmamoğlu, şu bilgileri paylaştı:

"Özellikle İstanbul’un kuzey ilçelerinde etkisini gösteren yoğun kar yağışı sebebiyle trafiğin aksamaması için ekiplerimiz sabah saatlerine kadar çalıştı. Yağış bugün şehrin iç kesimlerinde etkisini göstererek devam edecek. Sorumluluk alanlarımızda herhangi ciddi bir aksama mevcut değil.

11.916 personel 3375 araçla devamlı sahadayız.Solüsyon çalışmaları gerekli noktalarda devam ediyor Evsiz vatandaşlarımız için barınma, beslenme ve bakım desteği veriyoruz, dün geceden beri 626 vatandaşımızı misafir ediyoruz. 520 noktada da sokak hayvanları için mama dağıtımı yapıyoruz Zorunlu olmadıkça şahsi araçlarınızla trafiğe çıkmayınız, toplu taşımayı tercih ediniz Sıcaklığın düşmesi sebebiyle yer yer buzlanma görülüyor, kış lastiği olmayan araçların kesinlikle trafiğe çıkmaması gerekli."

Özellikle İstanbul’un kuzey ilçelerinde etkisini gösteren yoğun kar yağışı sebebiyle trafiğin aksamaması için ekiplerimiz sabah saatlerine kadar çalıştı. Yağış bugün şehrin iç kesimlerinde etkisini göstererek devam edecek. Sorumluluk alanlarımızda herhangi ciddi bir aksama mevcut… — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) February 12, 2025





