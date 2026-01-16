Giriş / Abone Ol
İmamoğlu'ndan karne mesajı: Diplomanızın haksız yere iptal edilmediği bir gelecek vaadediyorum

Ekrem İmamoğlu karne alan çocuklara ve gençlere yönelik bir mesaj paylaşarak "Fikirlerinize değer verilen bir geleceği sizlere vaadediyorum" dedi.

Güncel
  • 16.01.2026 20:16
  • Giriş: 16.01.2026 20:16
  • Güncelleme: 16.01.2026 20:22
Kaynak: Haber Merkezi
Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin sosyal medya hesabından (@CAOIletisim) bugün karnelerini alan gençlere ve çocuklara seslendi.

Sosyal medyadan yaptığı paylaşım şöyle:

Diplomanızın haksız yere iptal edilmediği, mülakatın olmadığı, liyakatinize göre değerlendirildiğiniz, dünyadaki örnekleriyle yarışan okulların olduğu, fikirlerinize değer verilen bir geleceği sizlere vaadediyorum.

Yarıyıl tatilinde bol bol kitap okuyun. Sizleri çok seviyorum.

