İmamoğlu'ndan Katz'a yanıt: "Demokrasiyi elinde onbinlerce masumun kanı olanlardan öğrenecek değilim, başka kapıya"

CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı ve seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, İsrail Savunma Bakanı İsrael Katz'ın Erdoğan'la ilgili açıklamalarına ilişkin "Sana daha önce de söylemiştim: Demokrasiyi ve hukuku senin gibi elinde on binlerce masumun kanı olanlardan öğrenecek değilim. Hadi başka kapıya" dedi.

İmamoğlu, İsrail Savunma Bakanı İsrael Katz'ın AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki gösterdi. İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin X hesabından yapılan paylaşımında, şunlar kaydedildi:

İmamoğlu, paylaşımında Katz'ın daha önce Erdoğan'a yönelik sözlerine verdiği yanıtı paylaştı. İmamoğlu, erişim engeli getirilen hesabından Katz'a verdiği yanıtta "Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin bayrağına ve Cumhurbaşkanı’na hakaret eden bu açıklamanızı size aynen iade ediyorum. Demokrasiyi ve hukuku, elinde on binlerce çocuğun kanı olan birilerinden öğrenecek değiliz. Evet, her şey çok güzel olacak. Filistin özgür olduğu zaman" ifadelerini kullanmıştı.

— Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi (@CAOIletisim1) April 11, 2026

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, söz konusu paylaşımında Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu etiketlemişti.