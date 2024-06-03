İmamoğlu'ndan kayyum tepkisi: Başından beri karşıyım

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Hakkari Belediyesi'ne kayyum atanmasına tepki göstererek, "‘Kayyum’ denen garabete başından beri karşı olan birisiyim ve bu konunun gerçekten yerel demokrasiyi çok yaraladığını, insanların oy kullanırken nasıl ona sahip çıktığını bilen birisi olarak, demokrasiyle olan bağını kopardığını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, gözaltına alınan Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış’ın yerine kayyum atanmasına yönelik görüşlerini kamuoyu ile paylaştı.

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’a yaptığı tebrik ziyaretinin ardından konuşan İmamoğlu, "Ne yazık ki bugün aldığımız yine kayyum haberiyle ilgili süreci takip ediyoruz. Öncelikle kayyum sürecinde bu tür ortamların olgunlaşmasında ya da oluşmasındaki yöntem ve metotlar, insanların demokrasiye olan inancını kırıyor" ifadelerini kullandı.

"YEREL DEMOKRASİYİ ÇOK YARALIYOR"

"Bu kapsamda tabii 2014 yılında başlayan, ama hâlâ henüz sonuçlanmamış bir davanın gerekçe gösterilerek yapılmış bir, alınmış bir karar var" diyen İmamoğlu, şöyle devam etti:

"Bir başka boyutu var; yani bu tür görevden almalar olsa dahi, kanun gereği orada bir Meclis var ve o Meclis, başkan vekilini seçer ve yoluna yürür. Ama insanların özellikle güvenini ve inancını kıran şey, bir; kayyum atama süreci, iki; bu süreçten sonra Meclis’in de yok sayılması süreci."

"YARGI SÜRECİNİ TAKİP EDİYORUM"

‘Kayyum’ denen garabete başından beri karşı olduğunu kaydeden İmamoğlu, şunları ifade etti:

"Ve bu konunun gerçekten yerel demokrasiyi çok yaraladığını, insanların oy kullanırken nasıl ona sahip çıktığını bilen birisi olarak, demokrasiyle olan bağını kopardığını düşünüyorum. Bu yönde karar alıcıların yargıyı, hukuku uygulayan insanların çok hassas olmalarını diliyorum. Yargı sürecini de yakından takip ediyorum. Sürece göre, tekrar kamuoyuna mutlak fikirlerimi de paylaşacağım. Üzüntü verici. Her koşulda kayyum meselesi, bu milletin zihninden uzaklaşmalı. Hukukun ve kanunun en doğru şekliyle uygulanmasını diliyorum."