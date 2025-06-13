İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu görüşmesine ilişkin açıklama

Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ziyaretiyle ilgili açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin X sosyal medya hesabından Ekrem İmamoğlu imzasıyla yapılan açıklamada, "Genel Başkanımız Sn. Özgür Özel’in ve yıllarca partimize için büyük bir emekle liderlik eden Sn. Kemal Kılıçdaroğlu'nun birlikte bu operasyonları bertaraf edecek en güçlü dayanışmayı ortaya koyacaklarına da yürekten ve kesinlikle inanıyorum" denildi.

Cumhuriyet Halk Partisi kurultaylarının, Türkiye'nin kurtuluş ve kuruluş mücadelesinin merkezinde yer alan tarihi buluşmalar olduğunu ifade eden İmamoğlu, "Cumhuriyet Halk Partisi’nin bütün kurultayları, yargı mühendisliği yoluyla partimize karşı yürütülen kumpasların konusu olamayacak kadar temizdir" dedi.

İmamoğlu, "Genel Başkanımız Sn. Özgür Özel’in ve yıllarca partimize için büyük bir emekle liderlik eden Sn. Kemal Kılıçdaroğlu'nun birlikte bu operasyonları bertaraf edecek en güçlü dayanışmayı ortaya koyacaklarına da yürekten ve kesinlikle inanıyorum" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'nun açıklaması şöyle:

"Cumhuriyet Halk Partisi’ne 13 yıl boyunca büyük hizmetlerde bulunmuş olan, birlikte çok değerli başarılara imza attığımız ve yol arkadaşlığı yaptığımız önceki dönem genel başkanımız Sn. Kemal Kılıçdaroğlu'nun ziyareti beni çok mutlu etmiştir.

Ülkemiz, tarihinin belki de en kritik zaman diliminden geçiyor. Bu süreçte ne yazık ki partimize ve yerel yönetimlerimize açık bir düşman hukuku uygulanmakta, büyük bir kuşatma ve operasyon yürütülmektedir.

Cumhuriyet Halk Partisi kurultayları, ülkemizin kurtuluş ve kuruluş mücadelesinin merkezinde olmuş tarihi buluşmalardır.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin bütün kurultayları, yargı mühendisliği yoluyla partimize karşı yürütülen kumpasların konusu olamayacak kadar temizdir.

"SAYIN ÖZEL VE SAYIN KILIÇDAROĞLU'NUN BİRLİKTE BU OPERASYONLARI BERTARAF EDECEK DAYANIŞMAYI ORTAYA KOYACAKLARINA İNANIYORUM"

Partimizin tüm yöneticileri, TBMM grubu, tüm örgüt ve üyeleriyle bu kumpasları boşa çıkaracağına olan inancım tamdır. Hem 19 Mart darbesine hem de partimize yönelik kumpaslara karşı özveriyle mücadele eden Genel Başkanımız Sn. Özgür Özel’in ve yıllarca partimize için büyük bir emekle liderlik eden Sn. Kemal Kılıçdaroğlu'nun birlikte bu operasyonları bertaraf edecek en güçlü dayanışmayı ortaya koyacaklarına da yürekten ve kesinlikle inanıyorum.

2024 seçimlerinden bu yana ülkemizin birinci partisi olan Cumhuriyet Halk Partisi’ni iktidara taşıyacak olan en önemli husus, birlik ve beraberliğimizin daim ve sarsılmaz olmasıdır.



Bu mücadele, Cumhuriyet’imizin ikinci yüzyılında herkes için özgür, herkes için adil ve müreffeh Türkiye’ye kavuşmak içindir.

Yaşasın tam bağımsız Türkiye Cumhuriyeti!

Yaşasın adalet, demokrasi, milletimizin birliği ve beraberliği!"

ne olmuştu?

CHP bir önceki genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 12 Haziran Perşembe günü, Silivri Cezaevi'de tutulan İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etmişti. Ziyaretin ardından açıklama yapılmamıştı.