İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na destek mesajı: Yargı sopasıyla mesaj vermek isteyenlere millet papuç bırakmaz
İBB Başkanı İmamoğlu, hâkim karşısına çıkan Kemal Kılıçdaroğlu'na destek mesajı yayımladı. İmamoğlu, "Yargı sopasıyla mesajlar vermek isteyenlere millet papuç bırakmaz" dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün hâkim karşısına çıkan Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek mesajı yayımladı.
İmamoğlu, "Yargı sopasıyla mesajlar vermek isteyenlere millet papuç bırakmaz" dedi.
İmamoğlu'nun sosyal medyadan yayımladığı mesaj şöyle:
"7. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik açılan davanın hukuki saiklerle açılmadığını tüm toplum biliyor. Sn. Kılıçdaroğlu bugün mahkemede gerekenleri söyledi. Yargı sopasıyla mesajlar vermek, siyaseti dizayn etmek isteyen akıllara bu millet pabuç bırakmaz."
7. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik açılan davanın hukuki saiklerle açılmadığını tüm toplum biliyor. Sn. Kılıçdaroğlu bugün mahkemede gerekenleri söyledi. Yargı sopasıyla mesajlar vermek, siyaseti dizayn etmek isteyen akıllara bu millet pabuç bırakmaz. pic.twitter.com/bN9CKdDUfL— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) November 22, 2024
NE OLMUŞTU?
Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şikâyetiyle 11 yıl 8 ay hapis cezası ve siyasi yasak istemiyle yargılandığı davada bugün hakim karşısına çıktı.