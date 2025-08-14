İmamoğlu'ndan Kırşehir mitingine çağrı: Bu karanlığın ardından güneş açacak

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile pek çok belediye başkanının tutuklanmasının ardından başlattığı "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingleri sürüyor. CHP yarın saat 19.30'da Kırşehir'de, Genel Başkan Özgür Özel'in katılımıyla miting gerçekleştirecek.

Ekrem İmamoğlu da mitinge katılım çağrısında bulundu ve "Bu karanlığın ardından güneş açacak ve bollukla, bereketle, kardeşçe, umutla geleceğe bakacağız" dedi.

İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından yaptığı çağrı şöyle:

"Bu karanlığın ardından güneş açacak ve bollukla, bereketle, kardeşçe, umutla geleceğe bakacağız.

Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in katılacağı buluşmaya bütün Kırşehirli hemşehrilerimizi davet ediyorum.

15 Ağustos Cuma 19.30

Kırşehir Cacabey Meydanı"