İmamoğlu'ndan Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanlığı Seçimleri hakkında mesaj

Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanlığı Seçimleri'ne ilişkin açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından paylaşılan açıklamasında İmamoğlu, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti benim hayatımda özel bir yere sahip. Üniversite yıllarımda orada yaşadım; Kıbrıs Türk halkının demokrasi, özgürlük ve varlık mücadelesine yakından tanık oldum" dedi.

İmamoğlu, şöyle devam etti: "Bugün de aynı inançla söylüyorum: Kıbrıs Türkleri kendi kaderini tayin etme gücüne sahip. Kurulur kurulmaz egemenliğini tanıdığımız KKTC’nin halkının iradesine saygı duymak, sadece bir diplomatik gereklilik değil, kardeşlik borcumuz."

İmamoğlu, mesajında, "Kıbrıs’taki tarafların yeniden barış görüşmeleri yaptığı bu kritik dönemde, KKTC’nin geleceğini belirleyecek seçim sürecinin huzur ve demokratik olgunluk içinde geçmesini diliyorum. Kıbrıs Türk halkının her zaman yanındayız; barış, eşitlik ve karşılıklı saygı temelinde çözüm arayışlarını desteklemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.