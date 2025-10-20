İmamoğlu'ndan mahkeme tepkisi: "Neden korkuyorsunuz?"

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün mahkemede yaşananlara tepki gösterdi ve "Neden korkuyorsunuz?" diye sordu.

Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi isimli sosyal medya hesabından videolu paylaşım yapan İmamoğlu, şunları söyledi:

"Neden korkuyorsunuz? Mahkeme salonundaki birkaç saniyelik görüntümden mi yoksa gerçeğin birkaç dakikada ortaya çıkacak olmasından mı?

Hani tüm Türkiye duruşmaları devletin televizyonundan canlı izleyecekti? Hani 86 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının gözü önünde verecektim hesabımı?

Bir salonda; avukatlarımın, basının ve ailemin varlığına bile tahammül edemeyenler hangi cesaretle duruşmayı televizyondan yayınlayacaklar?"

Neden korkuyorsunuz? Mahkeme salonundaki birkaç saniyelik görüntümden mi yoksa gerçeğin birkaç dakikada ortaya çıkacak olmasından mı?



Hani tüm Türkiye duruşmaları devletin televizyonundan canlı izleyecekti? Hani 86 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının gözü önünde verecektim… pic.twitter.com/2ErOGA8DTG — Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi (@CBAdayOfisi) October 20, 2025

NE OLMUŞTU?

İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlı, lisans diplomasının sahte olduğu iddiasına ilişkin bugün ikinci kez hakim karşısına çıktı. Avukatlar duruşma salonunun daha büyük bir salona alınmasını talep etti. Avukatlar ve hakim arasında tartışma çıktı. Hakim duruşma salonundan ayrıldı. Daha sonra geri geldi. İtirazların ardından duruşma salonu değişti. Salon değişikliği sırasında yaşanan gerilim nedeniyle İmamoğlu ve avukatları duruşmaya katılmama kararı aldı. Ardından hakim, İmamoğlu'nun getirilmesini istedi. Bunun üzerine İmamoğlu duruşmaya katıldı. Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti duruşmayı 8 Aralık'a erteledi.