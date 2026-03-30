İmamoğlu'ndan mahkemedeki savunmasına yönelik soruşturmaya tepki: "Savcılık mahkemeyi mi dinliyor?"

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bu sabahki "Bilirkişi Davası"ndaki savunması nedeniyle “kamu görevlisine görevi nedeniyle hakaret ve tehdit” suçlamasıyla Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca re'sen soruşturma başlatıldı.

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Turpun Büyüğü” başlıklı basın toplantısında ismini açıkladığı bilirkişi S.B. ile ilgili sözleri nedeniyle yargılandığı davanın dördüncü duruşmasında yaklaşık iki saat süren bir savunma yaptı. İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nce Silivri'deki Marmara Cezaevi Duruşma Salonu'nda yapılan duruşmada İmamoğlu, “Tabiri caizse burada bugün bir ‘Ekrem İmamoğlu mesaisi’ yaşanıyor. Her köşe başında bir kumpas, her salonda bir pusu kurulmuş durumda. Böyle bir gündemle karşı karşıyayım. Sayısını bile artık kestiremediğim, hatırlayamadığım, her saydığımda birkaç tanesini ıskaladığım bir mahkeme fırtınasıyla karşı karşıyayım. Bu fırtına öyle enteresan ki artık istatistiklere sığmıyor; hesaplamalarla bile anlayamayacağınız bir durumla karşı karşıyayım” diyerek eleştiride bulundu.

SAVUNMA BİTER BİTMEZ

Savunmanın bittiği dakikalarda da Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı açıklama yaptı, İmamoğlu'nun bu sabahki "Bilirkişi Davası"ndaki savunmasında yargı mensuplarına yönelik sözleri nedeniyle “kamu görevlisine görevi nedeniyle hakaret ve tehdit” suçlamasıyla re'sen soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Başsavcılığın konuya ilişkin açıklaması şöyle:

"İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 2025/125 esas sayılı dosyasının 30.03.2026 tarihli duruşmasında ifade veren sanık Ekrem İmamoğlu hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı‘nın yürütmüş olduğu ve kamuoyunda İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü olarak bilinen soruşturmada görevli yargı mensuplarına yönelik sarf ettiği sözler nedeniyle, “kamu görevlisine görevi nedeniyle hakaret ve tehdit” suçlarından, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturma başlatılmıştır"

İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 2025/125 esas sayılı dosyasının 30.03.2026 tarihli duruşmasında ifade veren sanık Ekrem İmamoğlu hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı‘nın yürütmüş olduğu ve kamuoyunda İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü olarak bilinen soruşturmada görevli… — Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı (@BakirkoyCBS) March 30, 2026

İMAMOĞLU'NDAN YANIT

İmamoğlu, hakkında açılan soruşturmayı İBB davasının devam eden duruşmasında bulunduğu sırada öğrendi. "Savcılık mahkemeyi mi dinliyor" diyen İmamoğlu, soruşturma açılmasına şu sözlerle tepki gösterdi:

"Daha önce başka bir duruşma salonunda, duruşma çıkışında avukatımla kısa bir görüşme yaptıktan sonra, hakkımda bir hakaret davası açıldığını öğrendim.

Şunu sormak istiyorum: Bir kişi, mahkeme salonunda yaptığı beyanlar nedeniyle, haberi olmadan ve herhangi bir bildirim yapılmadan böyle bir davayla karşı karşıya kalabilir mi? Bu mümkün müdür?

Savcılık bu süreçte mahkeme salonundaki beyanları doğrudan dinliyor mu? Daha mahkeme tutanakları yazıya geçmeden bu şekilde işlem başlatabilir mi?"