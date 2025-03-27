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İmamoğlu'ndan Maltepe Mitingi çağrısı

CHP Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, 29 Mart Cumartesi günü düzenlenecek Maltepe Mitingi için çağrı yaptı.

Güncel
  • 27.03.2025 14:43
  • Giriş: 27.03.2025 14:43
  • Güncelleme: 27.03.2025 14:55
Kaynak: Haber Merkezi
İmamoğlu'ndan Maltepe Mitingi çağrısı
Fotoğraf: Depophotos

Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu durumda bulunan CHP Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu partisinin İstanbul Maltepe'de yapacağı miting için çağrı yaptı.

Yurttaşlara mitinge katılmaya davet eden İmamoğlu, sosyal medya platformu X üzerinden paylaştığı çağrıda "Yüreği adalet ve ülke sevgisiyle atan herkes Maltepe'de buluşacak" ifadesini kullandı.

İmamoğlu ayrıca paylaşımında Saraçhane eylemlerinden görüntülerin yer aldığı bir video paylaştı.

RESUL EMRAH ŞAHAN'DAN ÇAĞRI

Tutuklu durumda bulunan ve yerine kayyum atanan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan da İmamoğlu'nun çağrısının X'te alıntılayarak "Tüm Şişlili yurttaşlarımı sesimizi duyurmak, adalet ve demokrasi çağrımızı yinelemek için Maltepe’ye buluşmaya davet ediyorum" dedi.

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