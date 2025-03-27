İmamoğlu'ndan Maltepe Mitingi çağrısı

Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu durumda bulunan CHP Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu partisinin İstanbul Maltepe'de yapacağı miting için çağrı yaptı.

Yurttaşlara mitinge katılmaya davet eden İmamoğlu, sosyal medya platformu X üzerinden paylaştığı çağrıda "Yüreği adalet ve ülke sevgisiyle atan herkes Maltepe'de buluşacak" ifadesini kullandı.

İmamoğlu ayrıca paylaşımında Saraçhane eylemlerinden görüntülerin yer aldığı bir video paylaştı.

Yüreği adalet ve ülke sevgisiyle atan herkes Maltepe'de buluşacak.



29 Mart Cumartesi 12.00

Maltepe Sahil Miting Alanı pic.twitter.com/FzDyW7x529 — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) March 27, 2025

RESUL EMRAH ŞAHAN'DAN ÇAĞRI

Tutuklu durumda bulunan ve yerine kayyum atanan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan da İmamoğlu'nun çağrısının X'te alıntılayarak "Tüm Şişlili yurttaşlarımı sesimizi duyurmak, adalet ve demokrasi çağrımızı yinelemek için Maltepe’ye buluşmaya davet ediyorum" dedi.