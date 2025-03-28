İmamoğlu'ndan Maltepe mitingine çağrı: "Sizi çok seviyorum. Her şey çok güzel olacak"

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, yarın Maltepe'de gerçekleştirilecek mitinge çağrı yaptı.

19 Mart'ta gözaltına alınan ve akabinde tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne konulan Ekrem İmamoğlu için yarın Maltepe'de büyük miting organize edilirken İmamoğlu çağrı yaptı.

Sosyal medyadan yurttaşlara seslenen İmamoğlu, "İstanbul'un en büyük buluşmasında özgürlük, demokrasi, adalet için birlikte olalım. Millet büyüktür" dedi.

İmamoğlu'nun mesajı şöyle:

"Benim kıymetli vatandaşlarım,

Milyonlar oldunuz, sandıklara koştunuz. Bana çok güçlü bir yol haritası çizdiniz. Şimdi bayram arifesinde, Türkiye'nin ikinci yüzyılı yolculuğunun arifesinde hep birlikte yola çıkacağız.

Çocuklarımızla, gençlerimizle, kadınlar, erkekler, hep birlikte İstanbul'un ve Türkiye'nin muhafızları olacağız. Ben sizleri Silivri'den izleyeceğim ama tüm kalbimle, düşüncelerimle ve cümlelerimle sizlerle olacağım.

İstanbul'un en büyük buluşmasında özgürlük, demokrasi, adalet için birlikte olalım. Millet büyüktür.

“Dağ başını duman almış, yürüyelim arkadaşlar,

güneş ufaktan şimdi doğar, yürüyelim arkadaşlar.”



Sizi çok seviyorum. Her şey çok güzel olacak.

Büyük Buluşma;

29 Mart Cumartesi 12.00’de

Maltepe Sahil Miting Alanı’nda"