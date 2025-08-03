İmamoğlu'ndan Metin Sözen için taziye mesajı: İstanbul’a verdiği hizmetler için şehrim ve tarihimiz adına minnetlerimi sunuyorum

CHP Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB'nin seçilmiş Başkanı Ekrem İmamoğlu, Metin Sözen'in yaşamını yitirmesi dolayısıyla mesaj yayımladı.

İmamoğlu'nun resmi hesabı olan ve seçim kampanyası için açılan Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Tarihi Kentler Birliği ve Çekül Vakfı’nın kuruluşlarına öncülük etmiş, mimarlık, sanat tarihi ve kültürel mirasımızın korunmasında büyük hizmetleri olmuş Prof. Dr. Metin Sözen’in vefatını büyük üzüntüyle öğrendim.

Kıymetli hocamız, İstanbul’un bugün SİT bölgesi olarak koruma altına alınmış, tarihi kimliğinin aynası olan bölgelerin korunmasına 1970’li yıllardan itibaren İBB ile işbirliği yaparak emek vermiş bir büyük değerimizdi.

İstanbul’a verdiği hizmetler için şehrim ve tarihimiz adına minnetlerimi sunuyorum.

Allah’tan rahmet, sevenlerine başsağlığı diliyorum."