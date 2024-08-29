İmamoğlu'ndan metrobüs kazası hakkında açıklama: Sürücü hatasına benziyor

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Küçükçekmece'de iki metrobüsün çarpıştığı kazaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Türkiye Belediyeler Birliğinin 28 Ağustos'taki encümen toplantısı için Adıyaman'da bulunan İmamoğlu, gazetecilere, kazaya ilişkin gelişmeleri takip ettiklerini söyledi.

Hayatını kaybeden vatandaşa Allah'tan rahmet dileyen İmamoğlu, şöyle konuştu:

"Trafik kazası yaşandı takip ediyoruz. Ne yazık ki hayatını kaybeden vatandaşımız var. İner inmez de gidip hastanede kontrollerini yapacağım. Görüntüler geldi bir sürücü hatasına benziyor. Konumlarına bakıyor arkadaşlarımız hızlıca tetkik edeceğiz. Başımız sağ olsun."

NE OLMUŞTU?

Küçükçekmece'de iki metrobüsün çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetmişti.

İstanbul Valiliği, "Küçükçekmece'de meydana gelen metrobüs kazasında an itibarıyla 1 kişi hayatını kaybetmiş, 2'si ağır 50 kişi de yaralanmıştır. Yaralıların, kaldırıldıkları hastanelerde tedavileri devam etmekte olup, tedavileri tamamlanan 7 kişi taburcu edilmiştir" açıklamasını yapmıştı.