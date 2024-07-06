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İmamoğlu'ndan milli takım paylaşımı: Hakkımız yendi, sahada hakkımızı alacağız

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Merih Demiral'a verilen mesajının haksız olduğunu belirterek milli takıma bu akşam oynanacak Hollanda maçı için başarılar diledi.

Güncel
  • 06.07.2024 10:45
  • Giriş: 06.07.2024 10:45
  • Güncelleme: 06.07.2024 10:52
Kaynak: Haber Merkezi
İmamoğlu'ndan milli takım paylaşımı: Hakkımız yendi, sahada hakkımızı alacağız
Fotoğraf: DepoPhotos

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, milli futbolcu Merih Demiral'a, yaptığı 'bozkurt' işareti nedeniyle UEFA tarafından verilen cezanın ardından "Hakkımız yendi, sahada hakkımızı alacağız" dedi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan İmamoğlu, bu akşam Türkiye ile Hollanda arasında oynanacak EURO 2024 çeyrek final maçı için milli takıma başarı diledi.

İmamoğlu'nun paylaşımı şöyle:

"Hakkımız yendi, sahada hakkımızı alacağız. Türk Milli Futbol takımımıza büyük güven duyuyoruz, bu gece Hollanda karşısında başarılar diliyorum. Tutkuyla sevdiğimiz güzel ülkemize bayram yaşatmanız dileğiyle, kalbimiz sizinle atıyor. 86 milyon sizinle."

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