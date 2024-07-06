İmamoğlu'ndan milli takım paylaşımı: Hakkımız yendi, sahada hakkımızı alacağız

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Merih Demiral'a verilen mesajının haksız olduğunu belirterek milli takıma bu akşam oynanacak Hollanda maçı için başarılar diledi.

Güncel 06.07.2024 10:45 Giriş: 06.07.2024 10:45

Güncelleme: 06.07.2024 10:52 Kaynak: Haber Merkezi

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