İmamoğlu'ndan milli takım paylaşımı: Hakkımız yendi, sahada hakkımızı alacağız
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Merih Demiral'a verilen mesajının haksız olduğunu belirterek milli takıma bu akşam oynanacak Hollanda maçı için başarılar diledi.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, milli futbolcu Merih Demiral'a, yaptığı 'bozkurt' işareti nedeniyle UEFA tarafından verilen cezanın ardından "Hakkımız yendi, sahada hakkımızı alacağız" dedi.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan İmamoğlu, bu akşam Türkiye ile Hollanda arasında oynanacak EURO 2024 çeyrek final maçı için milli takıma başarı diledi.
İmamoğlu'nun paylaşımı şöyle:
"Hakkımız yendi, sahada hakkımızı alacağız. Türk Milli Futbol takımımıza büyük güven duyuyoruz, bu gece Hollanda karşısında başarılar diliyorum. Tutkuyla sevdiğimiz güzel ülkemize bayram yaşatmanız dileğiyle, kalbimiz sizinle atıyor. 86 milyon sizinle."
Hakkımız yendi, sahada hakkımızı alacağız.— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) July 6, 2024
Türk Milli Futbol takımımıza büyük güven duyuyoruz, bu gece Hollanda karşısında başarılar diliyorum. Tutkuyla sevdiğimiz güzel ülkemize bayram yaşatmanız dileğiyle, kalbimiz sizinle atıyor. 86 milyon sizinle #BizimCocuklar.🇹🇷