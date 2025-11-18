İmamoğlu'ndan mitinge çağrı: Sesim yasak, görüntüm yasak, sosyal medya hesaplarım yasak ama meydanlar bizim

CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu 4 farklı sosyal medya engelinin ardından açılan Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi (@CAOIletisim) hesabından CHP'nin 19 Kasım' Çarşamba günü gerçekleşecek Sultangazi mitingine çağrı yaptı.

Yapılan çağrı şu şekilde:

"Sesim yasak, görüntüm yasak, sosyal medya hesaplarım yasak ama meydanlar bizim. Yüreğim meydanlarda. Sizlerle. Yarın Sultangazi’de görüşmek üzere."

19 Mart'tan bu yana devam eden mitinglerin 71'incisi 19 Kasım saat 19.30'da Sultangazi Gazi Cemevi önünde gerçekleştirecek.