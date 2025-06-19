İmamoğlu'ndan 'Murat Çalık' tepkisi: 15 kilo kaybetmiş pırlanta gibi bir insana bile zulmediyorsunuz

CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, cezaevinde 15 kilo kaybettiği belirtilen Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ile ilgili açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından paylaşılan açıklamada İmamoğlu, "Sabahın köründe evlerini basarak gözaltına aldığınız, pislik içinde günlerce tuttuğunuz, sonra uyduruk gerekçelerle tutukladığınız, suç makinası kişilerin tanıklığıyla iftira attığınız, ailesiyle/avukatıyla görüşemesin diye başka yerlere sürgün ettiğiniz, psikolojik baskı kurduğunuz, şantaj yaptığınız, tehdit ettiğiniz bu insanlar sizin esiriniz değil" dedi.

"Türkiye’nin en iyi eğitimli, en donanımlı, en deneyimli, kamu ahlakına sahip insanlarına bu zulmü reva görüyorsunuz" diyen İmamoğlu, "Tutuklu yargılayarak, yargılama sürecini evrensel hukuka aykırı bir biçimde cezaya çeviriyorsunuz. “Atalım içeri sonra bir şekilde delil buluruz” diyorsunuz. İftiralar ve iftiracılar dışında bir şey bulamadıkça daha da hırçınlaşıyorsunuz" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, şöyle devam etti: "Ciddi sağlık sorunları olan hastaları bile son ana kadar süründürüyorsunuz. Haklarında en ufak ciddi bir suçlama yokken anneleri çocuklarını göremez hale getiriyorsunuz. Büyük günah işliyorsunuz, vicdani tüm sınırları aşıyor, kul hakkı yiyorsunuz."

MURAT ÇALIK TEPKİSİ

"Beylikdüzü Belediye Başkanımız Mehmet Murat Çalık gibi uzun yıllar kanserle mücadele etmiş, içeride 15 kilo kaybetmiş pırlanta gibi bir insana bile zulmediyorsunuz" diyen İmamoğlu, "Sırf benimle çalıştığı için şu an içerde olan kişilerin başlarına bir şey gelirse, sağlık durumları kötüleşirse tüm sorumluluk; bu uyduruk soruşturmayı aşağıdan yukarıya organize eden, iş birliği yapan herkestir. Bu da tarihe not olarak düşülsün" tepkisini gösterdi.

NE OLMUŞTU?

19 Mart operasyonları kapsamında tutuklanan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın avukatları, iki kez kanser tedavisi gören ve tutukluluk sürecinde ciddi kilo kaybı yaşayan Çalık’ın cezaevi koşullarında hayati tehlike yaşadığını belirterek tahliyesini istemişti.

Çalık'ın avukatları, "Geçmişte iki kez kanser tedavisi gören, bu hastalıkları sebebiyle vatani görevini dahi yapamayacağı yönünde terhis belgesi verilen ve son dönemde 15 kilo kaybeden müvekkilin cezaevi koşullarında hayati riski artmıştır. Cezaevi koşulları sağlık durumu açısından uygun değildir ve geri döndürülemez sonuçlar doğurmadan önce tedbir alınması gerekmektedir" demişti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise "Murat Çalık'ın tahliye talebi değerlendirilecek" açıklamasını yapmıştı.