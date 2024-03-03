İmamoğlu'ndan Murat Kurum'un gaflarına gönderme: Atanmış ve ithal bir adaydır

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, AKP'nin İstanbul adayı Murat Kurum'un gaflarına göndermede bulunarak, "İstanbul'a dair acemiliği bir yana aynı zamanda atanmış bir adaydır, aynı zamanda ithal bir adaydır" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'un Fatih ilçesindeki Ordu Caddesi'nin Düzenleme Projesi'ne katıldı.

Burada açıklamalarda bulunan Ekrem İmamoğlu, "2019'da milletimiz, İstanbul'u kendi mülküymüş gibi gören bir yönetim anlayışından bu şehri kurtardı. Ve millet, bu şehrin her noktasının kendisine ait olduğunun farkına vardı" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, şöyle devam etti: "İstanbul'da ihmali, ihaneti ve israf devrini tarihe gömdük. Başka bir dönem başladı; hizmet, icraat ve yatırım dönemini başlattı. Bir avuç insan o eski şatafatlı günlerine dönmek istiyorlar. İStanbul'un kaynakları size, halka değil; kendilerine aksın istiyorlar. Bunun için de bir çalışma içerisindeler. Ama siz buna izin vermeyeceksiniz."

MURAT KURUM'A GÖNDERME

Ordu Caddesi'nin adının Ordu ilinden geldiğini öne süren AKP'nin İstanbul adayı Murat Kurum'a göndermede bulunan İmamoğlu, şunları kaydetti:

"Bazı konuları bilmiyor olabilirsiniz, acemi de olabilirsiniz... Öğrenmeye talipseniz sorun yok. Herkesten çok çalışır öğrenirsiniz, acemilik nasıl hiç bitmez biliyor musunuz? Öğrenmeye meyilli değilseniz o zaman işiniz zor.

Fatih'in bu caddesinin adı Ordu Caddesi... Biraz ileriden burası Divan Yolu Caddesi'ne döner. Hemen devam eder ve tarihi alana, sağ tarafta Sultanahmet'e, sol tarafta Ayasofya Camisi'ne ve arkasında Topkapı Sarayı'na kavuşursunuz.

O dönemde bir üçleme yapılmıştır. Vatan, millet ve ordu... Yani Silahlı Kuvvetlerimiz. Burası bir şehrin ya da yörenin adı değil. Vatan, millet ve ordu kavramlarından adını alan caddelerden birisidir."

MURAT KURUM'UN GAFLARI

Murat Kurum'un gaflarına da değinen İmamoğlu, şunları söyledi:

"Acemi adayı derken farklı bir kavram anlaşılıyor. Sanki Ekrem İmamoğlu adayı ya da rakibini hafife alıyormuş gibi... Öyle bir şey yok, sadece acemi olduğunu ifade ediyorum" diyen İmamoğlu, "Sayın adayın İstanbul'la bir alakası var mı, yok mu? İstanbul'la ilgili bir duygusu var mı, yok mu? İstanbul'un mahallelerini, sokaklarını, ilçelerini biliyor mu? Bunların hepsi önemli. Büyükçekmece neresi, Küçükçekmece neresi? Ya da hangi ilçe hangi yakada bakmak lazım."

Murat Kurum'a yönelik sözlerine devam eden İmamoğlu, "İstanbul'a dair acemiliği bir yana aynı zamanda atanmış bir adaydır, aynı zamanda ithal bir adaydır. Sayın Cumhurbaşkanı şunu istiyor; 'Benim iradem geçecek kardeşim, ben ne istersem o olacak.' Biz de ne diyoruz, 16 milyon ne istiyorsa o olacak" diye konuştu.