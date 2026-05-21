İmamoğlu'ndan "mutlak butlan" hakkında ilk açıklama: "Karar yok hükmündedir"
Mahkemenin CHP kurultayına ilişkin "mutlak butlan" kararına tepki gösteren Ekrem İmamoğlu, kararı "anayasal düzeni yok etmeye yönelik bir darbe girişimi" olarak nitelendirdi. Kararın "yok hükmünde" olduğunu ifade eden İmamoğlu, "Mesele ciddidir, milletçe Türkiye’ye sahip çıkma zamanıdır" dedi.
CHP’nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla mutlak butlan kararına tepki gösterdi.
Kararın sadece CHP'ye yapılan bir darbe değil, 'Türkiye’ye, demokrasiye, Cumhuriyet’e yapılan bir darbe olduğunu' ifade eden İmamoğlu, paylaşımında şunları kaydetti:
"Erdoğan zihniyetinin yargı eliyle yürüttüğü siyasi darbelere karşı hep birlikte mücadelede kararlıyız.
Alınan butlan kararı yok hükmündedir. Sadece CHP’ye yapılan bir darbe değildir; Türkiye’ye, demokrasiye, Cumhuriyet’e bir darbedir. Anayasal düzeni yok etmektir.
Mesele ciddidir. Partiler üstüdür. Milletçe Türkiye’ye sahip çıkma zamanıdır."
Erdoğan zihniyetinin yargı eliyle yürüttüğü siyasi darbelere karşı hep birlikte mücadelede kararlıyız.— Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi (@CAOIletisim1) May 21, 2026
Alınan butlan kararı yok hükmündedir. Sadece CHP’ye yapılan bir darbe değildir; Türkiye’ye, demokrasiye, Cumhuriyet’e bir darbedir. Anayasal düzeni yok etmektir.
Mesele…