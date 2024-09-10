İmamoğlu'ndan Narin Güran açıklaması: "Milletin cehaletten uzak duracak bütün tedbirleri alması lazım"

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, yeni dönem eğitim-öğretim sezonuna 16 Eylül’de başlayacak Enstitü İstanbul İSMEK tarafından düzenlenen “Eğitmenler Buluşması”na katıldı.

Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda düzenlenen ve yaklaşık 1300 Enstitü İstanbul İSMEK eğitmeninin katıldığı etkinlikte, canlı müzik ve folklor gösterileri yer aldı.

Etkinlikte, sırasıyla; İmamoğlu ve İBB Genel Sekreter Yardımcısı Zeynep Neyza Akçabay birer konuşma yaptı.

Programın adının “Eğitmenler Buluşması” olmasına değinen İmamoğlu, “Bugün burada, 1300’e yakın eğitimcimiz var. Bu ‘eğitmen’, tek yanlı bir şey oluyor. Sanki böyle erkek tarafına gidiyor tanımı. Ben, ‘eğitimci’ tanımını daha çok seviyorum. Bu bağlamda ağırlıklı bir kadın eğitimci katılımını görünce de bu hassasiyetimi ifade edeyim. Tabii ben dil bilimci değilim, sadece kendimce böyle bir altyapım var. Belki eksik bir şey söylemiş olabilirim. Bu konuda uzman bir arkadaşım daha sonra beni uyarsın. Ama ‘eğitimci’ kelimesiyle hem kadını hem erkeği bir arada kapsadığını düşünüyorum” dedi.

Eğitimi önemine dikkat çeken İmamoğlu, şu sözleri kullandı:

“Hepiniz biliyorsunuz ki; ‘Toplumun düşmanı cehalet, cehaletin düşmanı öğretmenlerdir’ diyor Atatürk. Dolayısıyla her biriniz, aslında cehaletle mücadele eden, savaşan birer kahramansınız. Bu manada hepinizin görevini önemsiyor ve size elbette güveniyoruz. ‘Medeniyetin geri olduğu cehalet devirlerinde, fikir ve vicdan hürriyeti tahakküm ve baskı altındaydı. İnsanlık, bundan çok zarar görmüştür’ diyor yine Atatürk. Aslında o kadar şanslı bir ortamdayız ki; bilimin, kültürün, eğitimin, birçok icadı olduğu ve insanlıkla buluştuğu topraklarda yaşıyoruz. Mezopotamya'dan Trakya'ya, Ege'den Karadeniz'e, İç Anadolu'dan hangi medeniyetleri sayalım ki? Yani sıralasak, kitaplar yetmez buna. Böylesi önemli bir coğrafyadayız. Farklı coğrafyalardan gelmiş, ama burayı yurt edinmiş muazzam bir milletiz. Milletçe burada yaşamak, bizim için büyük bir onur. Aynı zamanda ilk emri ‘oku’ diye gelen bir inanca sahibiz büyük çoğunlukla. Aynı zamanda bilim nerede olursa olsun, ilimin nerede olursa olsun ona gidilmesi, ona koşulması, ‘Bir harf öğretenin kölesi olurum’ diyen anlayışa sahip bir inancın bireyleriyiz."

NARİN GÜRAN AÇIKLAMASI

İmamoğlu, Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin de konuştu. "Bu milletin ayağa kalkması, cahillikten ve cehaletten uzak duracak bütün tedbirleri alması lazım" diyen İmamoğlu, şunları söyledi:

“Bütün bunları bilirken, bütün bunları okurken, bu ülkede Narin niye öldü? Benim kalbim buruk. Vicdanım köşeye sıkışmış durumda. Hücrelerim birbiriyle çarpışıyor. Ve inanın vicdanen çok şey sorguluyorum. Bu milletin ayağa kalkması, cahillikten ve cehaletten uzak duracak bütün tedbirleri alması, bu memleketin kötü düşünceye sahip, yobazlıkla insanları birbirine düşüren, ayrıştıran, kutuplaştıran ne varsa onlardan uzak olduğu; iyi cümlelerin, iyi kelimelerin dünyanın en güzel işlerini yapan. Her alanda; üretimde, tarımda, emekte, sanayide, eğitimde, bilimde, sporda, kültürde, her alanda iyi işleri yapan bir millet olmayı başarabilmemiz lazım. İşte o zaman, Narin, bu ülkede ölmez. Başka türlü süreci o bir bebe, mini minnacık çocuğun ölümünün altında 86 milyon kalır ve eziliriz. Ezildik biz. Ezildik. Bu konunun altından milletçe ayağa kalkabilmenin yolunu bulmalıyız. Bir çocuğu kaybettikten sonra aranan adalet, benim için adalet değildir. Benim için adalet; bebeğini, çocuğunu, bu ülkede doğduğu andan itibaren, hatta doğmadan, annenin karnından başlayarak korumaktır. O zaman boş konuşmak yerine, ‘iş başardık’ diyebiliriz. Umarım hep beraber bunu başarırız. Bu başarının aşılacağı yolları hep beraber açarız. Bu memleketin bütün bebelerini, bütün evlatlarını Allah korusun. Ve hepimizin bu konuda sorumlu olduğumuzu unutmayınız. Ve gerçekten eğitim, eğitimci, öğrenim, topluma bir şey öğretmek, onları medeni bir seviyeye taşımak, sizlerin mesleğinin çok kutsal bir içeriği. Bunu lütfen bütün ruhunuzda, tüm bedeninizle taşıyın ve yaşayın. Allah yolunuzu açık etsin. Emekleriniz için minnettarız.”