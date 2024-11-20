İmamoğlu'ndan Nasuh Mahruki'nin tutuklanmasına tepki: En hafif tabiriyle...

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, eski AKUT Arama Kurtarma Derneği Başkanı Nasuh Mahruki'nin tutuklanmasına tepki gösterdi.

İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Adalet mekanizması uzun zamandır alarm veriyor, toplumda güvensizlik yaratıyor. Nasuh Mahruki için verilen tutuklama kararı buna son örnek" dedi.

"'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' gerekçeli bir tutuklama, Ceza Muhakemesi Kanunu’ndaki hiçbir koşula uymuyor" diyen İmamoğlu, "Eğer bu suç olsaydı, iktidar gazetelerinde yazacak, TV’lerinde konuşacak insan zor bulunurdu. Bu tutuklamanın adı en hafif tabiriyle ölçüsüzlüktür" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Eski AKUT Arama Kurtarma Derneği Başkanı Nasuh Mahruki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaydığı" gerekçesiyle başlatılan soruşturma kapsamında tutuklandı.

Mahruki, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından 12 Kasım'da yaptığı paylaşımlara ilişkin yürütülen soruşturmada ifade vermek için avukatları ve yakınlarıyla İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.

Basın mensuplarına daha sonra açıklama yapacağını dile getiren Mahruki, savcılıkta ifade verdi.

Mahruki, bunun ardından "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliği Mahruki'nin tutuklanmasına karar verdi.