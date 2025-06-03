İmamoğlu'ndan o görüntülere sert tepki: Yarına kalır ama yanınıza kalmaz

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB'ye yönelik 5. dalga operasyonunda gözaltına alınan ve aralarında 5 CHP'li belediye başkanının da yer aldığı 38 kişinin sağlık kontrolüne götürülürken çekilerek servis edilen sevk görüntülerine tepki gösterdi. İmamoğlu, "Yarına kalır ama yanınıza kalmaz" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nden Ekrem İmamoğlu imzasıyla yayımlanan mesajda söz konusu görüntülere yer verilirken İmamoğlu'nun açıklaması ise şöyle:

"Yarına kalır ama yanınıza kalmaz.

Halkın oylarıyla seçilmiş belediye başkanlarımızı, bürokratlarımızı bir iftiracının sözleriyle sabahın köründe ev baskınıyla gözaltına alan, savaş suçlusu gibi dizip çekim yapıp basına servis edenler, bu yaptığınız rezilliği bu millet unutmayacak. Vicdandan, ahlaktan, hukuktan yoksun bu yaptıklarınızın hesabını er ya da geç hukuk önünde vereceksiniz."