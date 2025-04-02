İmamoğlu'ndan öğrencilere burs mesajı: Yakın gelecekte bu projeleri tüm Türkiye'de hayata geçireceğiz

23 Mart'tan beri Silivri Cezaevi'nde tutulan İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda üniversite öğrencilerine yapılan burs ödemeleri hakkında bilgi verdi.

İBB'nin 100 bin öğrenciye sağladığı 15 bin TL'lik bursun ikinci taksidinin yarın hesaplara yatırılacağını açıklayan İmamoğlu, "İstanbul'un kaynaklarını İstanbullular için harcamaya devam edeceğiz" dedi.

İBB'nin diğer projelerinden de bahseden İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Hiç kimse tereddüt etmesin; yurtlar, burslar, kreşler, kent lokantaları, halk süt, anne kart, metroların yapımı, yaşam vadilerinin yapımı, istihdam ofisleri, sosyal ve üretim destek projeleri, şehri canladıran restorasyon projeleri... tıkır tıkır işlemeye devam ediyor."

İmamoğlu paylaşımını "Yakın gelecekte bu projeleri tüm Türkiye'de hayata geçireceğiz" notuyla bitirdi.