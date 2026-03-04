İmamoğlu'ndan öğretmen Fatma Nur Çelik için taziye mesajı

İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde bulunan Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde görevli öğretmen Fatma Nur Çelik'in (44) bir öğrenci tarafından bıçaklanarak öldürülmesine CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan tepki geldi.

İmamoğlu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Çekmeköy’de bıçaklı saldırı sonrasında hayatını kaybeden Fatma Nur Çelik öğretmenimize Allah’tan rahmet diliyorum. Yakınları, öğrencileri, eğitim camiası ve bütün Türkiye’ye de baş sağlığı diliyorum. İçim yandı ve çok üzüldüm.

Sokaklarda sağlayamadığı asayişi okullarda da sağlayamayan bir devlet yapısı ile karşı karşıyayız ne yazık ki.

Öğretmenlerin, öğrencilerin ve okulların güvenliği gibi temel sorunlara çözüm bizim iktidarımız olacak.

Tekrar hepimizin başı sağolsun."