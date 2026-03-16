İmamoğlu'ndan Ömer Günel'in tutuklanmasına tepki: Türkiye Savcılığı kuruldu da haberimiz mi yok?

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kuşadası Belediye Başkanımız Ömer Günel'in tutuklanmasına ve gözaltı sürecinde yaşananlara tepki gösterdi. Ömer Günel'le ilgili adli işlemlerin Aydın'da değil de İstanbul'da yapıldığını hatırlatan İmamoğlu, "Türkiye Savcılığı kuruldu da haberimiz mi yok?" dedi.

İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından yapılan açıklama şöyle:

"Bu mübarek gecede bile kötülüğünüze devam ediyorsunuz.

Kuşadası Belediye Başkanımız Ömer Günel, evinden 500 km uzakta, İstanbul’da gözaltında tutuluyor, tutuklanıyor. Türkiye Savcılığı kuruldu da haberimiz mi yok?

Üstelik tutuklama istisna olmalıyken bugün tutuksuzluk istisna haline gelmiş durumda."