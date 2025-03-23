İmamoğlu'ndan ön seçim mesajı: On milyonlar Erdoğan'a "Artık yeter" dedi
CHP'nin cumhurbaşkanı adayını belirlemek için bugün yaptığı ön seçimde Ekrem İmamoğlu için toplam 15 milyona yakın oy çıktı. X hesabından paylaşım yapan İmamoğlu, "O sandık gelecek, millet bu iktidara unutamayacağı bir tokat atacak" dedi.
CHP'nin cumhurbaşkanı adayını belirlemek için ülke genelinde kurduğu seçim sandıklarından çıkan sonuç belli oldu.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamasına göre CHP'li üyeleriyle beraber dayanışma oylarının toplamı 13 milyonu geçti.
Sonuçlarla ilgili bugün tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
Halkın AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Artık yeter" dediğini belirten İmamoğlu, "O sandık gelecek, millet bu iktidara unutamayacağı bir tokat atacak" dedi.
İmamoğlu'nun paylaşımı şöyle:
Silivri Cezaevi’nden beni çok mutlu eden bir haberi sizlerle paylaşmak istiyorum.— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) March 23, 2025
Cumhuriyet Halk Partimizin Cumhurbaşkanlığı önseçiminde rekor düzeyde bir katılım gerçekleşti.
15 milyon vatandaşımız oy kullandı. İktidarın zulmünden, tarumar edilen ekonomiden,…