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İmamoğlu'ndan ön seçim mesajı: On milyonlar Erdoğan'a "Artık yeter" dedi

CHP'nin cumhurbaşkanı adayını belirlemek için bugün yaptığı ön seçimde Ekrem İmamoğlu için toplam 15 milyona yakın oy çıktı. X hesabından paylaşım yapan İmamoğlu, "O sandık gelecek, millet bu iktidara unutamayacağı bir tokat atacak" dedi.

Güncel
  • 23.03.2025 21:59
  • Giriş: 23.03.2025 21:59
  • Güncelleme: 23.03.2025 22:09
Kaynak: Haber Merkezi
İmamoğlu'ndan ön seçim mesajı: On milyonlar Erdoğan'a "Artık yeter" dedi
Fotoğraf: DepoPhotos

CHP'nin cumhurbaşkanı adayını belirlemek için ülke genelinde kurduğu seçim sandıklarından çıkan sonuç belli oldu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamasına göre CHP'li üyeleriyle beraber dayanışma oylarının toplamı 13 milyonu geçti.

Sonuçlarla ilgili bugün tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Halkın AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Artık yeter" dediğini belirten İmamoğlu, "O sandık gelecek, millet bu iktidara unutamayacağı bir tokat atacak" dedi.

İmamoğlu'nun paylaşımı şöyle:

Halk iradesi, “İmamoğlu” dedi: 15 milyona yakın oy
Özgür Özel: "15 milyon yurttaş sandık başına gitti, İmamoğlu’nu seçti!"
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