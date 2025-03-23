İmamoğlu'ndan ön seçim mesajı: On milyonlar Erdoğan'a "Artık yeter" dedi

CHP'nin cumhurbaşkanı adayını belirlemek için ülke genelinde kurduğu seçim sandıklarından çıkan sonuç belli oldu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamasına göre CHP'li üyeleriyle beraber dayanışma oylarının toplamı 13 milyonu geçti.

Sonuçlarla ilgili bugün tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Halkın AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Artık yeter" dediğini belirten İmamoğlu, "O sandık gelecek, millet bu iktidara unutamayacağı bir tokat atacak" dedi.

İmamoğlu'nun paylaşımı şöyle: