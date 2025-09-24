İmamoğlu'ndan Özgür Çelik'in yeniden il başkanı seçilmesi hakkında: "Tam kanunsuzluğa karşı Çelik gibi duracağız"

Tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'nin İstanbul Olağanüstü İl Kongresi'nde tek aday olan Özgür Çelik'in yeniden il başkanlığına seçilmesini değerlendirdi.

Ekrem İmamoğlu yaptığı açıklamada, "Tam kanunsuzluğa karşı Çelik gibi duracağız. Bugün yapılan olağanüstü kongrede Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığına yeniden seçilen kıymetli yol arkadaşım Özgür Çelik’i, il yönetimini ve iradesini güçlü şekilde ortaya koyan delegeleri tebrik ediyorum" dedi.