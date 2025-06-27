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İmamoğlu'ndan Özgür Özel'e destek, CHP'ye 'birlik' çağrısı

Silivri'de tutuklu bulunan İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Kurultay davası öncesi CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e hem destek verdi, hem de Özel için destek istedi.

Güncel
  • 27.06.2025 20:30
  • Giriş: 27.06.2025 20:30
  • Güncelleme: 27.06.2025 20:33
İmamoğlu'ndan Özgür Özel'e destek, CHP'ye 'birlik' çağrısı

Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yanında olduklarını söyleyen İmamoğlu,  partililere birlik olma çağrısı yaptı.

İmamoğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı notta ve açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Partimize, birlik ve beraberliğimize, demokrasimize yapılan planlı saldırıları reddediyoruz. Partimizin ve genel başkanımızın bu süreçte yanındayız. Önceki dönem genel başkanlarımızı ve tüm partililerimizi bir ve beraber olmaya davet ediyorum"

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