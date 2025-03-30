İmamoğlu'ndan “Özgürlük ve Demokrasi Şenliği” mesajı: Kötülük kaybedecek, iyilik kazanacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Ramazan Bayramı tatiline özel düzenlediği “Özgürlük ve Demokrasi Şenliği” ile 9 gün sürecek kapsamlı bir etkinlik takvimine başladı. Bugünden itibaren 6 Nisan'a kadar, başta Saraçhane İBB Yerleşkesi olmak üzere İBB’ye ait birçok mekanda bayram coşkusu gün boyu süren etkinliklerle yaşanacak.

Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin seçilmiş başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, açıklama yaptı.

Sosyal medyadan mesaj yayımlayan İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Bu güzel görüntüler İstanbullunun, demokrasinin evi Saraçhane’den.

İstanbullular, anneler ve babalar çocukları ile hep birlikte, milletin iradesinin sahipleri coşkuyla, komşuluğun ve hemşehriliğin tadını çıkarıyor.

Benim orada olmamamın hiç önemi yok. Kalben ve ruhen bayramlaşıyoruz.

Sevgili annelere, babalara, İstanbul’un güzel insanlarına tekrar iyi bayramlar dilerken; marifetlerinizi esirgemeden evden kurabiye, börek, tatlı getirip komşularınızla paylaşma çağrısı yapıyorum.

Bereketimiz, dostluğumuz ve muhabbetimiz artsın.

Kötülük kaybedecek, iyilik kazanacak.

Her şey çok güzel olacak."

Bu güzel görüntüler İstanbullunun, demokrasinin evi Saraçhane’den.



İstanbullular, anneler ve babalar çocukları ile hep birlikte, milletin iradesinin sahipleri coşkuyla, komşuluğun ve hemşehriliğin tadını çıkarıyor.



Benim orada olmamamın hiç önemi yok. Kalben ve ruhen… pic.twitter.com/NtvEMTwPPP — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) March 30, 2025

30 Mart Pazar Programı:

* 19.00: Söyleşi – İlber Ortaylı & Pelin Batu: Nerede O Eski Bayramlar?

* 20.15: CRR Türk Müziği Topluluğu – Konser

* 21.30: Sufle – Konser

31 Mart Pazartesi Programı:

* 19.00: Söyleşi – Dünden Bugüne Bayram Sofraları

Konuşmacı: Vedat Başaran, Moderatör: Rıza Sönmez

* 20.15: Kolektif İstanbul – Konser

* 21.30: Kamufle – Konser

1 Nisan Salı Programı:

* 19.00: Söyleşi – Bayramın Tadı: Kahve, Lokum, Şekerlemeler

Konuşmacı: A. Çağrı Başkurt, Moderatör: Aliye Gümüş

* 20.15: Çağlar Fidan & Derya Türkan – Konser

* 21.30: Ezgi Aktan – Konser