İmamoğlu'ndan pankart soruşturmasına İngilizce mesajlı yanıt

Silivri Cezaevi'nden tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, uluslararası X hesabından açıklama yaptı.

CHP Milletvekilleri Mahmut Tanal, Suat Özçağdaş, Ali Gökçek, İlhami Özcan Aygun, Ahmet Baran Yazgan ve Nimet Özdemir'in 'Free İmamoğlu' (İmamoğlu'na özgürlük) yazılı pankartı Boğaziçi Köprüsü'ne asmalarına ilişkin açılan soruşturmaya değinen İmamoğlu, "Anlamadıkları şey, bu mücadelenin benimle ilgili olmadığı, onurumuz, haklarımız ve özgürlüklerimizle ilgili olduğudur" dedi.

"Ben sadece bu haklı davanın sembolüyüm" diyen İmamoğlu, "Onlar benim güzel şehrimdeki görüntülerimi silmeye çalıştıkça, onlar her yerde, en olmadık yerlerde - bu kez Boğaziçi Köprüsü'nde - ortaya çıkacaklar" ifadelerini kullandı.

What they don’t understand is that this fight is not about me, it is about our dignity, our rights and our freedoms. I am just the symbol of this just cause. The more they try to erase my images in my beautiful city, the more they will pop up everywhere, the most unlikely places… pic.twitter.com/yooDzXF8xp