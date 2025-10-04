İmamoğlu'ndan partisinin Bolu kampına mesaj: Türkiye'nin kaderini değiştireceğiz

Tutuklu İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, partisinin Abant'ta düzenlenen çalışma kampına mesaj gönderdi.

CHP için 'baba ocağımız' diyen İmamoğlu, "Tarih boyunca nice partiler silinip gitmişken Cumhuriyet Halk Partisi daima ayakta ve güçlü kalmıştır" dedi.

"PARTİMİZİN KURUCU DEĞERLERİNDEN SAPMAYACAĞIZ"

Partinin kurucu değerlerinden sapmayacaklarını vurgulayan İmamoğlu, "Amacımız, Cumhuriyetimizin kurucu değerlerinden sapmadan, yaşatmak ve geleceğe taşımaktır. Şartlar ne olursa olsun, davamızdan, partimizin ilkelerinden, değerlerinden asla geri adım atmayız, yolumuzdan dönmeyiz" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, en büyük görevlerinin ise özgür ve müreffeh bir Türkiye için mücadele etmek olduğunu söyledi.

İmamoğlu'nun mesajının tamamı şu şekilde:

"Sizi, Silivri’deki hücremden sevgi, saygı ve özlemle selamlıyorum.

Cumhuriyet Halk Partisi, bu milletin ortak değerlerinden, en köklü siyasi miraslarından biridir. Kurtuluş Savaşı’nın zorlu mücadelesi içinde kurulmuş, müstesna bir partidir.

Canımızdan azizdir, baba ocağımızdır.

Partimiz, Cumhuriyetimizin taşıyıcısı, halkın gerçek sesi ve ilelebet hizmetkârıdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün il büyük eserinden biri olarak, milletin iradesinin güvencesi olmuştur.

Bizler siyaset makamı ve koltuk için değil, millete borcumuzu ödemek için yapıyoruz. Bu yüzden, tarih boyunca nice partiler silinip gitmişken Cumhuriyet Halk Partisi daima ayakta ve güçlü kalmıştır.

Boynunu bir milim eğmemiş, dik duruşundan taviz vermemiştir. Yine öyle olacak, yine öyle kalacaktır.

Amacımız, Cumhuriyetimizin kurucu değerlerinden sapmadan, yaşatmak ve geleceğe taşımaktır. Şartlar ne olursa olsun, davamızdan, partimizin ilkelerinden, değerlerinden asla geri adım atmayız, yolumuzdan dönmeyiz.

Biz, partimizin ilk kurultayı olan Sivas Kongresi’nden bu yana kongreler, kurultaylar partisiyiz, çünkü milletin ortak aklını, ortak iradesini çıkarların üstünde tutarız. Açık ve net, demokratik iradenin temsilcisiyiz.

'TÜRKİYE'NİN KADERİNİ DEĞİŞTİRECEĞİZ'

Şunu bilmenizi isterim ki, Türkiye’nin kaderini değiştirecek milletimizin önüne koyacağımız ilkeler, idealler ve hedeflerimiz de bu demokratik iradeden doğacaktır.

Gerçekleştireceğimiz ilk adım, ülkenin demokrasiye duyduğu iştihacı karşılamak, bu ülkenin keyfi kararlarla millete baskı kuran hükümet anlayışını en kısa sürede ortadan kaldırmaktır.

Sivas Kongresi’ndeki şiarla yola çıktık: 'Milli iradeye dayanmayan bir hükümet, keyfi kararlarla millete baskı kuran bir hükümet anlayışı en kısa sürede ortadan kaldırılmalıdır.' Bugün de aynı şekilde yol yürüyoruz.

Bu kapsamda, geçtiğimiz günlerde çok önemli bir adım atarak cesaretle ilk defa önseçimle Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in iradesini milletin önüne koyduk ve hep birlikte tarih yazdık.

Bu başarı, partimizin tümüyle sahip çıktığı kurultaylarla ve seçimlerle millete omuz omuza verdiği mücadelenin sesinden, inancından ve kararlılığından doğmuştur.

Cumhuriyet Halk Partisi, Atatürk ve silah arkadaşlarının kazandırdığı bağımsızlık mücadelesini, iktidara taşıyacaktır. Bunu yaparken de halkın güvenini, sevgisini ve desteğini daima yanımızda hissedeceğiz.

'EN ÖNEMLİ GÖREVİMİZ ÖZGÜR BİR TÜRKİYE İÇİN MÜCADELE ETMEKTİR'

Bunu yaparken en önemli görevimiz, Cumhuriyetimizin kazanımlarını koruyarak adil, özgür ve müreffeh bir Türkiye için mücadele etmektir.

Milletimiz bizlerden Cumhuriyetimizi, demokrasimizi, özgürlüğümüzü ve Cumhuriyet Halk Partisi’nin iradesini korumamızı bekliyor.

Bunun için, ilk günkü azim ve kararlılıkla, Cumhuriyet Halk Partisi’nin yolunda yürümeye devam edeceğiz.

Biz, yol arkadaşlığı duygusunu asla yitirmeyen, dayanışma kültürü güçlü, çok büyük bir aileyiz.

Biz gücünü birlik, beraberlik ve kardeşliğinden alan büyük ve eşsiz bir partiyiz.

Biz güçlü bir birlik, beraberlik ve kardeşlikten doğan bir takımız. Bize güvenen, inanan, yüreği bizimle atan on milyonlar var.

Biz, başarılı olmak mecburiyetinde olan bir takımız. Bize güvenen, inanan on milyonların umudunu taşıyoruz.

Onların umutlarını, hayallerini bizler taşıyoruz.

Bu bilinç ve özveriyle çok çalışacağız ve hiç durmadan yine hep birlikte başaracağız.

Önümüzdeki dönemde de Türkiye’nin geleceğini inşa edecek politikaları yüksek bir motivasyonla oluşturacağımızdan, partimizin yönetme becerisini ve kudretini en güçlü biçimde Meclis çalışmalarına yansıtacağınızdan hiç kuşkum yok.

Sizi sevgiyle, saygıyla, özlemle selamlıyor, çalışmalarınızda başarılar, kolaylıklar diliyorum.

Yolumuz açık olsun."