İmamoğlu'ndan Pendik mitingine çağrı

Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunana İstanbul Büyükşehir Belediye( İBB) Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu Çarşamba günü saat 20.30’da Pendik Sahil Tören Alanı'nda yapılacak mitinge çağrı yaptı.

İmamoğlu’nu cumhurbaşkanlığı çalışmaları için açılan Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’nin sosyal medya hesabından yapılan videolu çağrıda şu ifadelere yer verildi:

"Bir kişinin değil, milletin gönlündeki yerdir önemli olan. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in katılacağı adalet ve hürriyet buluşmasına tüm Pendikli hemşehrilerimi davet ediyorum. Yine birlikteyiz, yine beraberiz.

21 Mayıs Çarşamba 20.30 Pendik Sahil Tören Alanı"