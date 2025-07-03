İmamoğlu'ndan Ramazan Gülten çağrısı: "Bu çocukların, bu annelerin ahını almayın, Ramazan'a izin verin"

Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunun CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, cezaevinde tutulan çalışma arkadaşı İBB İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Ramazan Gülten için çağrıda bulundu. Gülten’in yeni evlendiğini ve eşi Pınar Çalışkan’ın bebek beklediğini belirten İmamoğlu, Ramazan Gülten’in doğum anına şahitlik edebilmek için Bakanlığa yaptığı başvuruların reddedildiğini söyledi.

Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi resmi hesabından yapılan açıklamda şu ifadelere yer verildi:

"Ramazan Gülten benim yol arkadaşım. Görevi süresince İstanbul'un en kıymetli yerlerine çökenlerle mücadele etti, işgalleri kaldırıp kamusal alanları İstanbul'a kazandırdı. Kanal İstanbul adı altında yapılan rant ve talan projelerine karşı İstanbul'u korudu. Tehditler aldı, saldırıya uğradı ama hiç vazgeçmedi. Bu yüzden şu an cezaevinde. Kursağından bir lokma haram geçmeyen bu onurlu arkadaşıma şimdi başka bir zulüm yapılıyor. Hakkında herhangi bir ciddi suçlama olmadan cezaevinde tutulan, ısrarla tutuklu yargılanan Ramazan yeni evlenmişti ve eşi Pınar Çalışkan bebek bekliyordu. Bebekleri yakında dünyaya gelecek ve Ramazan defalarca Bakanlığa başvurarak çocuğunun dünyaya gelmesine şahit olmak istediğini ve gerekli izinlerin verilmesini talep etti. Gelen yanıt hep olumsuz. Buradan ailelere, eşlere, çocuklara hatta dünyaya gelmemiş bir bebeğe ve annesine bu zulmü reva görenlere sesleniyorum; bu çocukların, bu annelerin ahını almayın. Ramazan'a izin verin, bebeğinin dünyaya gelişine şahitlik etsin. Bu kötülüğe de imza atmayın."