İmamoğlu'ndan randevu talebini reddeden Bahçeli'ye yanıt

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, randevu talebini reddeden Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yanıt verdi.

İmamoğlu, "Siyaset tarzımı beğenmeme kısmı kişisel fikridir. Gönül isterdi ki konuşalım. Randevu talebimi tekrar iletiyorum, kendisine yük olur" dedi.

Bahçeli, İmamoğlu'nun randevu talebini "Ekrem İmamoğlu'nun siyasetini tasvip etmediğimiz için görüşmeyi uygun bulmuyorum. Bu görüşmeden istismarla Türkiye'de bazı gelişmelere MHP’yi de bulaştırmak isteyebilirler" sözleriyle reddetmişti.