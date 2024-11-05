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İmamoğlu'ndan randevu talebini reddeden Bahçeli'ye yanıt

İBB Başkanı İmamoğlu, belediyelere yapılan kayyum atamalarına karşı liderlerden istediği randevu talebine 'ret' yanıtı veren MHP lideri Bahçeli'ye yanıt verdi. İmamoğlu, "Randevu talebimi tekrar iletiyorum, kendisine yük olur" dedi.

Siyaset
  • 05.11.2024 11:52
  • Giriş: 05.11.2024 11:52
  • Güncelleme: 05.11.2024 12:14
Kaynak: Haber Merkezi
İmamoğlu'ndan randevu talebini reddeden Bahçeli'ye yanıt
Fotoğraf: AA

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, randevu talebini reddeden Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yanıt verdi.

İmamoğlu, "Siyaset tarzımı beğenmeme kısmı kişisel fikridir. Gönül isterdi ki konuşalım. Randevu talebimi tekrar iletiyorum, kendisine yük olur" dedi.

Bahçeli, İmamoğlu'nun randevu talebini "Ekrem İmamoğlu'nun siyasetini tasvip etmediğimiz için görüşmeyi uygun bulmuyorum. Bu görüşmeden istismarla Türkiye'de bazı gelişmelere MHP’yi de bulaştırmak isteyebilirler" sözleriyle reddetmişti.

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