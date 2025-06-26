İmamoğlu'ndan RTÜK'e Halk TV tepkisi: Gerçeklerle halkın arasına duvar öremeyeceksiniz

Silivri'deki Marmara Cezaevi’nde tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu RTÜK tarafından Halk TV’ye verilen 10 gün ekran karartma cezasını kınadı. İmamoğlu, "Halk TV can çekişen demokrasi ve özgürlük adına milletimize nefestir, yaşam kaynağıdır. RTÜK hakkımızda yapılmış binlerce yalan habere, ailelerimizi, eşimizi, dostumuzu tehdit eden, ahlaksızca yapılan yayınlara ses çıkarmazken, gerçeğin peşinde koşan basın ve yayın organlarına uyduruk bile diyemeyeceğim gerekçelerle saldırıyor" dedi.

İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanlığı çalışmaları için açılan Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’nin sosyal medya hesabında yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Halk TV can çekişen demokrasi ve özgürlük adına milletimize nefestir, yaşam kaynağıdır. RTÜK hakkımızda yapılmış binlerce yalan habere, ailelerimizi, eşimizi, dostumuzu tehdit eden, ahlaksızca yapılan yayınlara ses çıkarmazken, gerçeğin peşinde koşan basın ve yayın organlarına uyduruk bile diyemeyeceğim gerekçelerle saldırıyor.

Halk TV’ye verilen cezayı sonuna kadar kınıyorum. Halk TV’de, tüm güçlüklere rağmen gerçekleri millete ulaştırmak için emek veren gazeteci kardeşlerimle tam dayanışma içindeyim. Ne yaparsanız yapın gerçeklerle halkın arasına duvar öremeyeceksiniz. Attığınız bu adımlar sadece iktidarınızı kısaltacak, uzatmayacak."

NE OLMUŞTU?

Halk TV’ye “Sinem Fıstıkoğlu ile Sansürsüz” adlı programda Atom Mühendisi Tolga Yarman’ın “Türkiye dincileşiyor değil mezhebileşiyor" ve "Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün adının konulmasından itibaren bakarsak İran'a karşı azmettirildik" ifadelerinin "halkı kin ve düşmanlığa teşvik" ettiği ettiği gerekçesiyle oy çokluğuyla 10 gün yayın durdurma cezası verilmişti.