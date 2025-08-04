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İmamoğlu'ndan sahte diploma açıklaması: Sahtecilerin cirit attığı Türkiye görüntüsü bitecek, çürümüşlük son bulacak

Sahte diploma skandalıyla ilgili açıklama yapan Ekrem İmamoğlu, "Türkiye’de sahte diplomalar e-Devlet’e sahte e-imzayla kaydedilmiş, kimsenin haberi bile olmamış. Skandalın boyutları korkutucu ama iktidar için varsa yoksa benim diplomam ve Cumhurbaşkanlığı adaylığım" dedi.

Güncel
  • 04.08.2025 21:02
  • Giriş: 04.08.2025 21:02
  • Güncelleme: 04.08.2025 21:23
Kaynak: Haber Merkezi
İmamoğlu'ndan sahte diploma açıklaması: Sahtecilerin cirit attığı Türkiye görüntüsü bitecek, çürümüşlük son bulacak

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sahte diploma skandalıyla ilgili açıklama yaptı. İmamoğlu, "Yargı, halkın seçtiği başkanın hakkını engellemekle meşgulken, sahtecilik almış başını gitmiş. Bu tablo gösteriyor ki asıl sorun adaletsizliktir" dedi.

İmamoğlu'nun kampanyasını yürütmek için oluşturulan Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"Türkiye’de sahte diplomalar e-Devlet’e sahte e-imzayla kaydedilmiş, kimsenin haberi bile olmamış. Skandalın boyutları korkutucu ama iktidar için varsa yoksa benim diplomam ve Cumhurbaşkanlığı adaylığım.

Yargı, halkın seçtiği başkanın hakkını engellemekle meşgulken, sahtecilik almış başını gitmiş. Bu tablo gösteriyor ki asıl sorun adaletsizliktir.

Ama az kaldı, siyasetin aparatı olan yargı düzeni de, sahtecilerin cirit attığı Türkiye görüntüsü de bitecek, çürümüşlük son bulacak.

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