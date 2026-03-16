İmamoğlu'ndan Saraçhane'ye çağrı: Her şeyin başladığı yerde buluşuyoruz

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, 19 Mart sürecinin 1'nci yıl dönümünde 18 Mart Çarşamba günü Saraçhane'de gerçekleştirilecek mitinge çağrıda bulundu.

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan ve tutuklanmasıyla devam eden sürecinden başlangıcından bu yana 1 sene geçti.

CHP bu süreç içerisinde her hafta İstanbul'da bir ilçede ve bir ilde olmak üzere 2 miting gerçekleştirdi.

Bu kapsamda 19 Mart sürecinin yıl dönümünde ise Saraçhane'de miting gerçekleştirilecek. Ekrem İmamoğlu, sosyal medyadan çağrı yaparak "19 Mart Darbesi’nin 1. yılında her şeyin başladığı yerde buluşuyoruz" dedi. Konuşmasının yer aldığı videoda ise İmamoğlu şunları dile getirdi:

"Aklın ve bilimin içinde olduğu bir yolculuk, bu milleti içine katan bir yolculuk bu ülkenin sorunlarını çok hızlı çözecektir. Biz aslında şöyle bir yolculuk tanımlamalıyız: Bir kahramanı değil, 85 milyon kahramanı olan bir yolculuk tanımlamalıyız. Bu gücü gösteren halkın olduğu yerde umutsuzluğu herkes kafasından silip atacak. Umut kim? Herkes kendine bakacak. Umut kendisi insanların. 'Ben ne yapabilirim? Ben kendim için ne yapabilirim?' dediği yerde o toplumun oluşturduğu zincir bambaşka bir güç. Kimse karşısında duramaz."

19 Mart Darbesi'nin 1. yılında her şeyin başladığı yerde buluşuyoruz. — Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi (@CAOIletisim1) March 16, 2026

MİTİNG 18 MART'TA SAAT 20.30'DA

Miting 18 Mart Çarşamba saat 20.30'da Saraçhane'de gerçekleştirilecek.