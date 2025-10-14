Giriş / Abone Ol
İmamoğlu'ndan Sarıyer mitingine davet: Bir milim geri adım atmayız

CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, partisinin yarın Sarıyer'de düzenleyeceği mitinge yurttaşları davet etti.

Güncel
  • 14.10.2025 23:42
  • Giriş: 14.10.2025 23:42
  • Güncelleme: 14.10.2025 23:43
Kaynak: ANKA
İmamoğlu'ndan Sarıyer mitingine davet: Bir milim geri adım atmayız
Fotoğraf: ANKA

CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, partisinin yarın Sarıyer'de düzenleyeceği mitinge yurttaşları davet etti.

CHP, yarın saat 19.30'da Sarıyer Cumhuriyet Meydanı'nda miting düzenleyecek.

İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin sosyal medya hesabından paylaşılan mesajında mitinge katılım çağrısında bulunarak, "Bir milim geri adım atmayız. Sarıyer'de, Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in katılacağı buluşmaya bütün hemşehrilerimi davet ediyorum" ifadesini kullandı.

