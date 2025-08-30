İmamoğlu'ndan Sinop mitingine çağrı: "Bu ülkeye adalet ve bereket gelecek"

CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, yurttaşları partisinin yarın Sinop'ta düzenleyeceği mitinge davet etti.

CHP, yarın saat 19.00'da Sinop İskele Meydanında miting düzenleyecek.

Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi resmi hesabından yayımlanan mesajında, "Gecenin en karanlık anı, şafağa en yakın anıdır. Bu ülkeye adalet ve bereket gelecek. Bütün Sinoplu hemşehrilerimi Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in katılacağı buluşmaya davet ediyorum" ifadesini kullandı.