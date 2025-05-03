İmamoğlu'ndan 'Sırrı Süreyya Önder' paylaşımı: "Bize bıraktığı en önemli miras barış ve kardeşlik"

Cezaevinde tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, hayatını kaybeden DEM Partili Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder için sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

TBMM Başkanvekili, İstanbul Milletvekili Sn. Sırrı Süreyya Önder’in vefat haberini büyük bir üzüntüyle aldım.



Kendisine yüce Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve DEM Parti camiasına başsağlığı diliyorum.



Sn.Önder’i Türkiye’nin barış ve kardeşlik ortamı için harcadığı… — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) May 3, 2025

İmamoğlu'nun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda,

"TBMM Başkanvekili, İstanbul Milletvekili Sn. Sırrı Süreyya Önder’in vefat haberini büyük bir üzüntüyle aldım. Kendisine yüce Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve DEM Parti camiasına başsağlığı diliyorum. Sn.Önder’i Türkiye’nin barış ve kardeşlik ortamı için harcadığı olağanüstü çabalarla ve bilge kişiliğiyle hatırlayacağız. Bize bıraktığı en önemli miras barış ve kardeşlik için bıkmadan, inatla çabalamaya devam etmektir. Mekanı cennet olsun" ifadelerine yer verildi.