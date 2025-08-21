İmamoğlu'ndan Sivas mitingine çağrı: Bu yürüyüşün sonunda yiğitlik kazanacak, mertlik kazanacak, millet kazanacak
CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, partisinin yarın Sivas'ta düzenleyeceği mitinge yurttaşları davet etti.
CHP, yarın saat 18.00'de Sivas Cumhuriyet Meydanında miting düzenleyecek.
İmamoğlu mitinge ilişkin, "Bu yürüyüşün sonunda yiğitlik kazanacak, mertlik kazanacak, millet kazanacak. Sivaslı hemşehrilerimi Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in katılacağı buluşmaya davet ediyorum." mesajını paylaştı.