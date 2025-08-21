Giriş / Abone Ol
İmamoğlu'ndan Sivas mitingine çağrı: Bu yürüyüşün sonunda yiğitlik kazanacak, mertlik kazanacak, millet kazanacak

CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, partisinin yarın Sivas'ta düzenleyeceği mitinge yurttaşları davet etti.

  • 21.08.2025 22:11
  • Giriş: 21.08.2025 22:11
  • Güncelleme: 21.08.2025 22:14
CHP, yarın saat 18.00'de Sivas Cumhuriyet Meydanında miting düzenleyecek.

Ekrem İmamoğlu, partisinin yarın Sivas'ta düzenleyeceği mitinge yurttaşları davet etti.

İmamoğlu mitinge ilişkin, "Bu yürüyüşün sonunda yiğitlik kazanacak, mertlik kazanacak, millet kazanacak. Sivaslı hemşehrilerimi Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in katılacağı buluşmaya davet ediyorum." mesajını paylaştı.

