İmamoğlu'ndan siyasi parti genel başkanlarına çağrı: Adaletsizliklere karşı topyekûn ses çıkarma vaktidir!

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, siyasi parti genel başkanlarına "hepimize görev düşüyor" diyerek seslendi ve "Adaletsizliklere karşı topyekûn ses çıkarma vaktidir!" dedi.

Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi sosyal medya hesabından yayımlanan mesajı şöyle:

"HEPİMİZE GÖREV DÜŞÜYOR

Siyasi partilerimizin değerli Genel Başkanlarına sesleniyorum:

Türkiye yıllardır demokrasiyi, hukuku ve milletin huzurunu yerle bir eden bir avuç muhteris tarafından esir alınıyor.

Devlet yönetiminde, adalette, ekonomide dış politikada, eğitimde, sağlıkta ve milletin kaderini belirleyen her alanda Türkiye'yi bir uçuruma sürükleyen bu iktidarı değiştirmemiz gerekiyor.

Türkiye tarihinin en önemli dönüm noktalarından birindeyiz.

Bu yolda hepimize büyük ve tarihi görevler düşüyor!

Parti ayırt etmeden, hepimizin milletin çığlığını dindirmesi ve Türkiye'yi güçlü bir geleceğe ulaştırması gerekiyor.

Adaletsizliklere karşı topyekûn ses çıkarma vaktidir!

Hep birlikte yapacak çok işimiz var.

Önce adaletsizliğe karşı birlikte sesimizi yükseltecek, sonra Türkiye'yi birlikte kurtaracağız!"