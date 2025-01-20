İmamoğlu'ndan soruşturma açıklaması: Başsavcı da Cumhurbaşkanı gibi gece gündüz bizi düşünüyor

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek hakkındaki sözleri nedeniyle başlatılan soruşturmaya ilişkin açıklama yaptı.

Yaşananların adalet anlayışıyla örtüşmediğini vurgulayan İmamoğlu, şunları söyledi:

"CHP'nin, Türkiye'nin bütününde çalışacak olan bir gençlik başkanına 'İstanbul'dan ayrılma' diyorsun. Adaletle de uyuşmuyor. Bunlardan bahsederken ifadem çok net. Bu işi zorlayan akla defalarca 'Verdiğimiz mücadeleyle sizin evlatlarınızı da kurtaracağız' demiştim. Aynı ifadeleri şimdiki başsavcıya da o kadar net ifade ettim ama bunu bile ne yazık ki 'Her yol mübahtır' anlayışıyla bu işi bile kendini ispat etme için kullanmaya çalışıyor. Üzülerek gördüm.

Bir avuç insanın aklını, kişiliğini, 86 milyon insanımızın vicdanına havale ediyorum. Başsavcı da Cumhurbaşkanı gibi gece gündüz bizi düşünüyor. Bu ülkenin yüksek yargı mensuplarına, bu ülkenin namuslu savcılarına sesleniyorum böyle bir süreç olamaz."

NE OLMUŞTU?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na bugün katıldığı etkinlikte İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek hakkındaki sözleri nedeniyle soruşturma başlatıldı. "Tehdit ve terörle mücadelede görev olan kişileri hedef göstermek" suçları soruşturmaya gerekçe olarak gösterildi.

