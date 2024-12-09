İmamoğlu'ndan Suriye yorumu: Çok temkinli davranmamız gereken bir dönemdeyiz

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Halk TV’de İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtladı, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Suriye'de Beşar Esad'ın devrilmesi ve cihatçıların yönetimi ele geçirmesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan İmamoğlu, "Suriyelilerin dönmeleri için elimizden geleni yapmalıyız. Bizim anahtar ülke olmamız için sağlam bir duruş sergilememiz gerekiyor. Geçmişe dair hataları net olarak görüyorum. Suriyelilerin kendi ülkelerine dönmeleri konusunda belediyeler de yetki almalı. Suriye'de yaşanan yeni ortam hayati bir meseledir" ifadelerini kullandı.

"Şu an bir coşku havası var ama çok temkinli davranmamız gereken bir dönemdeyiz" diyen İmamoğlu, "Türkiye Cumhuriyeti devleti güçlü bir devlet ve öyle de olmak zorunda, ama konumu gereği komşularının iyi bir yönetiminin olmasına yardımcı da olmalı. İç çatışmalar ve otoriter aklın sonuçlarını Libya'da yaşananlardan gördük" dedi.

"TARİHİN EN KÖTÜ YÖNETİLEN SÜRECİ"

İmamoğlu, şöyle devam etti:

"Zafer narası atılırcasına naralar atılıyor. 82, 83 plakaları yazılıyor. Ama bölgede olmanın bazı koşulları var. Suriye’de yaşanan olaylar, Libya’da Kaddafi, Irak’ta Saddam’ın yaşadığı süreçlerden farklı değil. Yüzde 90 oy alsanız ne olur? Esad da yüzde 90 oy alıyordu, bugün yok. Bir yanda sınırlarını aşırı büyüten PKK-PYD, bir yandan diğerleri... Bunları ülkemiz de terör örgütü olarak kabul ediyor. Bugün baktığımızda HTŞ de almış başını gidiyor.

Bizim çok temkinli, tedbirli ve oluşan ortamın yarınlarda nasıl gelişmesi gerektiğini unutmamamız gerekir. Suriye'nin bir hukuk devleti olarak yönetilmesi çok elzem. Meseleyi tek yanlı ele almamalıyız. 2011'den beri süren Suriye ile ilgili dış politika sürecimiz, tarihin en kötü yönetilen süreci."

"TÜRKİYE ANAHTAR ÜLKE OLMALI"

"Esad idi Esed oldu, sonra tekrar Esad ve tekrar Esed oldu" diyen İmamoğlu, "Şam'da Emevi Camisi'ne gitmekten bahsedildi, bu bizim kültürümüzde yok. Biz her zaman başka halklara saygılı ve onları koruyan bir anlayışı olan bir milletiz" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin anahtar ülke olması gerektiğini söyleyen İmamoğlu, "Olmak zorunda. Anahtar ülke ama bugüne kadar bunu başaramadık" dedi.

İSTANBUL'DAKİ SURİYELİ SAYISI

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'daki Suriyelilerin sayısını da açıkladı.

İmamoğlu, "Bize göre İstanbul’da 2 milyonun üzerinde Suriyeli var. Resmi sayılar 1 milyon 300 bin ila 1 milyon 400 bin arasında gösteriliyor; ancak bize göre bu rakam 2 milyon civarında" ifadelerini kullandı.

"AHMAK DAVASI, AHMAKÇA BİR DAVA"

Hakkında hapis cezası ve siyasi yasak istenen 'ahmak davası' ile ilgili değerlendirmelerde bulunan İmamoğlu, "Ahmak davası, ahmakça bir dava. Çok ciddi bir iş. Bunu bana yurtdışından gelip ya da başka bir yere gittiğimde sorularlar. Anlatmaya utanıyorum" ifadelerini kullandı.