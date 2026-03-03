İmamoğlu'ndan Tanju Özcan açıklaması

Tutuklu İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi sosyal medya hesabından Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın tutuklanmasına tepki gösterdi.

İmamoğlu, "Bu hukuksuzluğu pervasızca yapanlar and olsun ki bağımsız yargı önünde hesap verecek" dedi.

"KURT KUZUYU YEMEYE KARAR VERMİŞSE..."

"Kurt kuzuyu yemeye karar vermişse bahanesi çok olur" diyen İmamoğlu şu ifadeleri kullandı: "Üç dönem milletvekilliği yapmış, iki kez Bolu’da açık farkla seçilmiş Tanju Özcan, Bolu’nun gençlerini, öğrencilerini düşündüğü, onların daha rahat ve huzurlu eğitim almaları için burs sağladığı için tutuklandı. Moralini yüksek tut Tanju Başkanım, bu günler geçecek, Bolu’nun iradesi de, senin mücadelen de ayakta kalacak. Bu hukuksuzluğu pervasızca yapanlar and olsun ki bağımsız yargı önünde hesap verecek."

NE OLMUŞTU?

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can hakkında "irtikap" iddiasıyla tutuklandı. İçişleri Bakanlığı Özcan hakkında görevden uzaklaştırılma kararı verdi.