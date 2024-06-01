İmamoğlu'ndan Tayfun Kahraman açıklaması: Bunu kabullenmediğimi herkes bilsin

19. Türk Ceza Hukuku Günleri Etkinliği’nde konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kent yaşamında hukuk ve adaletten uzaklaşmanın sonuçlarına değindi. Gezi Davasında aldığı ceza nedeniyle cezaevinde tutulan eski çalışma arkadaşı Tayfun Kahraman'ı da hatırlatan İmamoğlu, "Bunu kabullenmediğimi bütün herkesin bilmesini isterim" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, ‘19. Türk Ceza Hukuku Günleri Etkinliği’nde konuştu.

“Hukuk ve adalet kavramlarının, modern dünyada, kamu kurumlarıyla vatandaş arasındaki zımni anlaşmanın temeli olduğunu ifade etmek isterim” diyen İmamoğlu, kent yaşamında hukuk ve adaletten uzaklaşmanın en yıkıcı sonuçlarından birinin de derin bir endişe ve güvensizlik hissi olduğunu söyledi.

“İTİRAZ DUYGUSU, DEMOKRASİ KÜLTÜRÜNÜN DE TEMELİDİR”

İstanbul'u katılımcı ve çoğulcu bir anlayışla yönetmeye çabaladıklarını öne süren Ekrem İmamoğlu, açıklamalarına şöyle devam etti:

“Vatandaşların söz söyleme, talep etme, itirazlarını dile getirme, haklarını özgürce kullanabilmelerini sağlamaya yoğun bir biçimde gayret ediyoruz. Kentsel adalet, herkes için çok gereklidir. Az önce söylediğim orandaki kent yaşamının var olduğu ülkemizde de dünyada da artık bu yüzyıla, ‘şehirlerin yüzyılı’ şekliyle ifade edildiği bir ortamda çok gerekli. Ancak çocuklar, yaşlılar, engelliler, kadınlar, göçmenler, farklı dilsel ve dinsel topluluklar gibi grupların, adil bir kente duydukları ihtiyacın çok daha acil ve yaşamsal olduğunun da farkındayız. Bunun gereğini de en iyi şekilde yapmaya yüksek gayret gösteren bir ekibiz.”

Gezi Davasında 18 yıl hapis cezasına mahkum edilen ve 2 yıldan uzun zamandır cezaevinde tutulan şehir plancısı Tayfun Kahraman'ı da anan İmamoğlu, şunları söyledi:

"Tayfun Kahraman'ın, yargılandığı dava ile kent adaletini savunan bir insanın şu anda Avrupa İnsan Hakları ve Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanmaması ile hapiste yatıyor olması, içimizi de acıtan ve yakan bir unsurdur. Tabii ben sizlerin huzurunda, bir etkinlikte, özellikle bu işin ilmini yapan kıymetli katılımcıların huzurunda bir ceza davası hakkında konuşacak değilim. Ancak halen Anayasa’nın gereğinin yerine getirilmediği bu davada yaşananları da İstanbul'u temsil eden, İBB Başkanı olarak yıllardır gördüğüm ve hissettiğim bir insanın, her anına tanık olduğum bir insanın yaşadığı hukuksuzluktan da bahsetmeden geçemem. Çünkü bunu kabullenmediğimi bütün herkesin bilmesini isterim. Tabii bu hislerimi paylaşan milyonlar olduğunu da lütfen herkes bilsin.”