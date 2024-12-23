İmamoğlu'ndan Tayfun Kahraman çağrısı: Adalet ekmek gibi, su gibi herkese gereklidir

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Gezi Direnişi nedeniyle yargılanan Çarşı Grubu davasında beraat kararı verilmesiyle ilgili açıklama yaptı ve Şehir Plancısı Tayfun Kahraman için çağrıda bulundu.

İmamoğlu, sosyal medya hesabından Çarşı Davası'nda beraat kararı alınmasını değerlendirdi.

İmamoğlu şu ifadeleri kullandı: "Gezi Parkı Direnişi ile ilgili Beşiktaş Çarşı Grubu’na yönelik açılan davadan beraat kararı çıkması sevindiricidir. Yol arkadaşımız, şehir plancı Tayfun Kahraman’ın da bir an önce adalete kavuşmasını bekliyoruz. Adalet ekmek gibi, su gibi herkese gereklidir."