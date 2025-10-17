İmamoğlu'ndan 'Tayfun Kahraman' mesajı: "Adil yargıya inanan herkes için bir umut ışığıdır"

AYM, Gezi Parkı davası hükümlüsü Tayfun Kahraman hakkında verdiği ihlal kararının gerekçesini açıkladı. AYM,“Hakkaniyete Uygun Yargılanma Hakkı”ndan kaynaklanan güvencelere uyulmadığına hükmetti.

Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu AYM'nin kararını değerlendirdi.

İmamoğlu mesajında şu sözlere yer verdi:

“Anayasa Mahkemesi, yıllardır haksız yere cezaevinde tutulan yol arkadaşım Tayfun Kahraman’ın haklarının ihlal edildiğine hükmetti, gerekçesini de açıkladı.

Kararda da açıkça belirtildi üzere:

-Tayfun’un eylemleriyle şiddet olayları arasında hiçbir bağ yok.

-Yerel mahkeme başka, Yargıtay başka delillerle hüküm kurdu.

-Karara dayanak gösterilen deliller, suçla ilişkilendirilemedi.

Bu gerekçe sadece Tayfun için değil, adil yargıya inanan herkes için bir umut ışığıdır.”